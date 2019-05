Kultur in Dormagen : Zwei Mal Kindertheater im Sommer in Knechtsteden

Fug und Janina kommen im Juli nach Knechtsteden. Foto: Theater Neuss

Das städtische Kulturbüro bietet im diesjährigen Theatersommer in Knechtsteden in der Theaterscheune zwei Vorstellungen für Kinder an.

„Und dies an zwei Sonntagen, damit die ganze Familie die Möglichkeit hat, die Stücke zu besuchen“, sagt Programm-Macherin Valerija Krivic.

Erstmals in der Theaterscheune zu Gast sind „Fug und Janina“ – am Sonntag, 28. Juli, 15 Uhr. Das Duo, das Kinder aus TV-Sendungen wie „Wissen macht AH!“ und „Die Sendung mit der Maus“ kennen, lädt zu einem Mitmach-Konzert ein. „Fug und Janina“ bauen ihre Zuschauer in die Show ein. Sie dauert rund 45 Minuten und ist für Mädchen und Jungen ab fünf Jahren gedacht. Die Heinzelmännchen-Sage zeigt das Seifenblasen-Figurentheater am Sonntag, 4. August, ab 15 Uhr. Wird die neugierige Frau des Schneiders die hilfreichen Geister zu Gesicht bekommen? Die Antwort gibt es in der 45-minütigen Vorstellung für Kinder ab vier Jahren.

Karten kosten jeweils 5 Euro für Kinder und 6,50 Euro für Erwachsene. Es gibt sie in der City-Buchhandlung (Kölner Straße 58) und im Kulturbüro (02133 257-320, kulturbuero@stadt-dormagen.de).

(NGZ)