Dormagener Badminton-Gemeinschaft : Bürgerstiftungs-Wettschuld bei Badminton-Nacht abgearbeitet

Dormagen Erik Lierenfeld und Martin Voigt haben 2018 eine Wette verloren: Ihre Schulden, 20 Sozialstunden für gemeinnützige Vereine, haben sie nun eingelöst.

Gespannt hörten die 30 Mädchen und Jungen zu, als Bürgermeister Erik Lierenfeld und Martin Voigt, der Vorsitzende der Bürgerstiftung Dormagen, in der Sporthalle an der Beethovenstraße über ihre Arbeit berichteten. Die jungen Sportler der „Dormagener Badminton-Gemeinschaft 62“ (DBG) nutzten die Chance, nicht nur mit und gegen das Stadtoberhaupt zu spielen, sondern sich auch mit ihm zu unterhalten. Denn Lierenfeld und Voigt lösten bei der „Badminton-Nacht“ der DBG einen Teil ihrer Wettschulden ein, die bei der Bürgerstiftungs-Stadtwette zum zehnjährigen Bestehen 2018 entstanden war: 20 Sozialstunden für gemeinnützige Vereine in Dormagen ableisten, ausgesucht von Wettpate Hermann Gröhe MdB.