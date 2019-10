Geldinstitut in Dormagen : Die Sparkasse baut ihre Filiale bald um

Dormagen Die Kunden der Sparkasse Neuss, die die Filiale in Dormagen-Mitte nutzen, müssen sich für eine Weile umstellen. Die Räume an der Kölner Straße 93 werden umfassend umgebaut und modernisiert. Die Filiale bleibt voraussichtlich einen Monat lang geschlossen.

Die Kunden der Sparkasse Neuss, die die Filiale in Dormagen-Mitte nutzen, müssen sich für eine Weile umstellen. Die Räume an der Kölner Straße 93 werden umfassend umgebaut und modernisiert. Und weil diese Arbeiten länger dauern, muss der eigentliche Filialbetrieb in dieser Zeit ruhen – voraussichtlich einen Monat lang. Wie die Sparkasse in einer Pressemitteilung berichtet, sind die Geschäftsräume vom 26. Oktober an geschlossen; die Wiedereröffnung soll, Stand jetzt, am Montag, 25. November, erfolgen. Nicht verzichten müssen die Kunden während der Umbauphase auf Service, der ohne Personal funktioniert: Zwei Geldautomaten und ein Selbstbedienungsterminal bleiben an der Kölner Straße in Betrieb, versichert das Geldinstitut. Alternativen gibt es in Horrem (Knechtstedener Straße), Nievenheim (Neusser Straße), Hackenbroich (Moselstraße), Zons (Deichstraße) und Dormagen-Nord (Virchowstraße). Außer in Dormagen baut die Sparkasse auch in Wevelinghoven um, dort allerdings erst ab dem 31. Oktober.