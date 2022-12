Unternehmen am Chempark Dormagen Ineos vereinbart Recycling von Kunststoff im großen Stil

Ineos will nach eigenen Angaben auch in Technologien investieren, um Tacoil weiter zu verarbeiten, bevor es in die Kracker eingespeist wird, wo es herkömmliche, aus Öl gewonnene Rohstoffe ersetzen wird. Dieser Einsatz von chemischem Recycling ermögliche die Umwandlung von Kunststoffabfällen in neue, hochwertige Materialien, die in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt werden könnten, bei denen ein Höchstmaß an Produktreinheit und Leistung nötig sei. Die zirkuläre Wiederverwendung von Altkunststoffen verringere nicht nur das Risiko der Kunststoffverschmutzung und die Verwendung fossiler Rohstoffe, sondern trage auch zur Verringerung der Gesamtemissionen bei.