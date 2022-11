Neuer Standort in Dormagen Umzug der Tafel ist erfolgt

Für die Kunden der Tafel ergeben sich durch den Umzug viele positive Veränderungen. „Es ist viel bequemer zum Abholen“, so die Vorsitzende. Die Mitarbeiter können mehr Ware annehmen und dadurch auch mehr an die Kunden ausgeben. Zudem ist Dormagen Verteilzentrum für die anderen Tafeln im Umkreis. Am Dienstag seien beispielsweise 28 Paletten mit Waschmittel angeliefert worden, die auch auf die andren Tafeln verteilt werden. Aber auch in Dormagen bleibt eine große Menge. „Das freut die Kunden jetzt vor Weihnachten besonders“, so Manousek.