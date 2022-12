Erschwerte Bedingungen Dormagener Landwirte kritisieren Düngeverordnung

Seit dem 1. Dezember gilt in NRW die neue Düngeverordnung, auch Dormagener Landwirte sind davon betroffen. Sie dürfen nun deutlich weniger düngen als zuvor, nämlich nur noch zu 80 Prozent des Bedarfs. Dies gilt in den sogenannten „Roten Gebieten“, die als nitratbelastet und überdüngt eingestuft werden. Die zu den „Roten Gebieten“ zählenden Flächen in NRW umfassen nun über 500.000 statt 165.000 Hektar, was etwa einem Drittel der landwirtschaftlichen Flächen in NRW entspricht. Hintergrund sind die Vorgaben der Europäischen Kommission. Die neue Düngeverordnung soll zum Umwelt- und Gewässerschutz beitragen.