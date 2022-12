Adventskalender in Hackenbroich Geschmückte Fenster laden zum Staunen ein

Spaziergänge durch die Ortsteile Hackenbroich und Hackhausen werden in diesem Jahr besonders weihnachtlich, denn an jedem Tag bis einschließlich zum 24. Dezember können sich Spaziergänger auf insgesamt 24 schön geschmückte Weihnachtsfenster freuen. Erstmalig findet in den aneinandergrenzenden Orten ein gemeinsamer Weihnachtsfenster-Adventskalender statt.