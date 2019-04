Autor, Moderator, Sänger : Fußball-Experte Arnd Zeigler kommt nach Dormagen

Dormagen Journalist, Moderator, Stadionsprecher, Produzent, Sänger, Autor – Arnd Zeigler ist ein Unikat in der deutschen Sportmedienszene. Und immer geht es um Fußball. Jetzt kommt er nach Dormagen.

Am Mittwoch, 20. November, um 20 Uhr gastiert der Fußball-Experte auf Einladung des städtischen Kulturbüros erstmals in der Aula des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden (NGK). Im Gepäck hat er seine neue Show „Dahin, wo es eh tut. Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs – live“.

Karten gibt es ab sofort zum Preis von 25 Euro in der City-Buchhandlung, Kölner Straße 58 in Dormagen, im städtischen Kulturbüro an der Langemarkstraße 1-3 und im NGK-Sekretariat. Es gilt freie Platzwahl. Nur bei einer Online-Buchung über die Webseite www.eventim.de kommen Gebühren hinzu. Sollte es eine Abendkasse geben, wird das Ticket dann 30 Euro kosten. Das Kulturbüro nimmt zudem Kartenbestellungen entgegen: telefonisch unter 02133 257 338 oder per E-Mail an kulturbuero@stadt-dormagen.de.