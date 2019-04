Verkehrspolitik in Dormagen : Nievenheim: Politik einig bei Bau einer Umgehungsstraße

Nievenheim Die Einigkeit ist groß in der Politik, wenn es um die Verkehrsentlastung von Nievenheim geht. Der stark von Durchgangsverkehr belastete Ortsteil benötigt eine Ortsumgehung und wird diese wohl auch bekommen.

Bürgermeister Erik Lierenfeld sah dies ein wenig anders, erklärte aber, dass die Technischen Betrieb aktuell dabei seien, eine konkretere Planung zu erstellen. „In der Juni-Sitzung des Ausschusses wird deutlich mehr zu sehen sein.“ Hans-Joachim Woitzik vom Zentrum fragte nach der Finanzierung einer solchen Straße, deren Kosten nach ersten, groben Angaben der Stadt in Richtung fünf Millionen Euro gehen. Laut Lierenfeld wäre das möglich, indem die Kosten in einem Nachtragshaushalt berücksichtigt würden oder aber durch Umschichtungen im bestehenden Haushaltswerk. Ferner bestünde die Möglichkeit, Fördermittel des Landes aus dem „Topf Umgehungsstraßen“ zu beantragen. Sonja Kockartz-Müller (SPD) wies auf die Wichtigkeit einer „ordentlichen“ Planung hin, weil in der Nähe eine Schule und bald auch eine Kita liegen. Doris Wissemann (SPD) sprach sich für eine Ampelanlage am Kohnacker aus.