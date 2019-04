Letzte Schultage in Dormagen : Schulen setzen Grenzen bei Abi-Mottowochen

Schüler des Leibniz 2018 mit Teletubby-Masken. Foto: Hogekamp Lena

Dormagen Schüler feiern wieder vorzeitig das Ende der Abi-Zeit. Nicht überall ist das erlaubt. Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule hat den Brauch bereits seit Jahren untersagt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Alexander Triesch Von Alexander Triesch Autorendetails aufklappen Alexander Triesch (atrie) ist Journalistenschüler der Rheinischen Post. zum Autorenprofil

Heute Batman, morgen Disney-Prinzessin, dann im Gammel-Look zur Schule und am Ende festlich mit Fliege und Kleid, alles natürlich mit lauter Musik. Die traditionelle Abi-Mottowoche am Ende der Schullaufbahn ist dafür berüchtigt, dass junge Leute sich mit viel Spaß verabschieden. In dieser Woche ist es wieder so weit, nach den Osterferien warten dann die Abiprüfungen. Nicht immer geht das Feiern gut, weshalb auch die Dormagener Schulen Grenzen setzen und sich mit den Jugendlichen auf Regeln verständigt haben. „Uns ist es wichtig, dass der Unterricht weiter läuft“, sagt Theodor Lindner vom Bettina-von-Arnim-Gymnasium. Alkohol sei streng verboten, Musik nur in den Pausen erlaubt. „Meist halten sich die Schüler daran, schließlich wollen sie die letzten Tage auch noch für die Abivorbereitung nutzen“, so Lindner weiter. Vor einigen Jahren musste er aber mit der Polizei drohen, weil eine Gruppe einen Autokorso geplant hatte.

Am Leibniz-Gymnasium hat die Schulleitung beschlossen, dass die Mottowoche auf Mittwoch und Donnerstag begrenzt wird, der Abi-Gag findet am Freitag statt. „Montag und Dienstag haben wir Kompaktkurse angesetzt, das geht konzentriert besser“, sagt Schulleiter Herbert Kremer. Der Abijahrgang am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden erschien am Montag ganz schick unter dem Motto „History of Oscars“. Auch dort ist die Mottowoche mit den Lehrer abgesprochen.