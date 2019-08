Theatersommer Knechtsteden : Mit Lisa Feller endet der Theatersommer

Knechtsteden Die Auslastung des Knechtstedener Theatersommers lag bei 74 Prozent. Das Programm für 2020 steht bereits.

Mit der ausverkauften Vorpremiere von Lisa Fellers Programm „Ich komme jetzt öfter“ ging am Samstagabend der Theatersommer Knechtsteden 2019 zu Ende. Wer sich am Ende eines schwül-warmen Sommertags mit Niveau amüsieren wollte, ohne heftige geistige Verrenkungen fürchten zu müssen, war bei Lisa Feller bestens aufgehoben. „Wir waren seit Mai ausverkauft und hätten die Veranstaltung drei Mal füllen können", beschrieb Kulturbüro-Leiter Olaf Moll die Resonanz im Vorfeld. „Ich komme jetzt öfter", lautet der in jeder Hinsicht mehrdeutige Titel von Lisa Fellers neuem Programm, für das in Knechtsteden die erste von etlichen Vorpremieren über die Bühne ging. Die eigentliche Premiere ist erst am 31. Oktober.