Radrennen in Dormagen : Kräftige Windböen sorgen für Spannung

Dormagen 200 Rennradfahrer drehten am Samstag ihre Runden durch die Innenstadt. Organisator Martin Ritterbach ist zufrieden.

Am Samstag war es dann soweit: Vereine und Institutionen bauten ihre Stände vor der Stadtbibliothek auf, es gab Würstchen, Kuchen und kalte Getränke. Zudem konnten E-Bikes Probe gefahren werden, konnten sich Kinder auf der Hüpfburg austoben. Runde um Runde fuhren die Sportler über die Römerstraße, nahmen teils waghalsig die Kurven und sorgten so für spektakuläre Augenblicke. „Gerade der doch recht starke Wind hat die Fahrten extrem spannend gemacht. Man konnte richtig sehen, dass die Fahrer hintereinander gefahren sind und den Windschatten ausgenutzt haben“, sagt Ritterbach, der die Strecke als herausfordernd einschätzte: technisch anspruchsvoll mit sechs Kurven. Gegen Ende gab es noch zwei spektakuläre Stürze.

Ein toller Erfolg war auch das Promi-Rennen, bei dem 20 Teilnehmer an den Start gingen: Bürgermeister Erik Lierenfeld nahm teil, sein Stellvertreter Michael Dries ebenso. Der Präsident der KG Ahl Dormagener Junge, Jens Wagner, trat mit einem Transportrad samt Kamelle an. „Da ging es darum, zu sehen und gesehen zu werden – und vielleicht ein Bierchen zu trinken“, sagt Martin Ritterbach lachend.

Die Kinder legten die kurze Strecke mit Laufrädern zurück. „Es haben lediglich 30 Kinder teilgenommen, wir hätten mit mehr gerechnet und hatten im Vorfeld Medaillen für 100 eingeplant“, so Ritterbach. Das Elite-Rennen, also das Hauptrennen, hat Christian Noll vom Team Kern-Haus gewonnen. Alexander Nordhoff sicherte sich die Superprämie, ein hochwertiges Rad, das von Flexx-Fitness gesponsert wurde, indem er von den 67 Runden am häufigsten als erster über die Ziellinie fuhr. Carlo Verwiebe vom VfL Büttgen setzte sich gegen weitere 50 Teilnehmer im Alter von 20 bis 40 Jahren durch. Und der Niederländer Ron Paffen sicherte sich den ersten Platz im Seniorenrennen. An dem nahm auch Klaus Constant aus Gladbeck teil, der aufgrund der Wetterverhältnisse vorzeitig abbrechen musste. „Ich fahre seit 1961 Radrennen und stehe normalerweise jedes Mal auf dem Treppchen. Aber der Wind macht mir zu schaffen. Dieses Radrennen in Dormagen ist aber eine wirklich gute Veranstaltung“, sagte der 61-Jährige. „Ob es eine Wiederholung gibt, kann ich noch nicht sagen. Aber es wurde alles so abgebaut und verstaut, dass es im kommenden Jahr problemlos wieder herausgeholt werden kann“, sagte Martin Ritterbach.