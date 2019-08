Kabarett in Dormagen : Katie Freudenschuss tritt einen Tag früher auf

Dormagen Katie Freudenschuss tritt im Rahmen der städtischen Kabarett-Reihe bereits am Samstag, 21. März 2020, um 20 Uhr in der Kulturhalle auf – und damit einen Tag früher als zunächst für den 22. März geplant.

Die Hälfte aller Karten hat das Kulturbüro bereits verkauft. Nur noch 30 Tickets gibt es für die „Schlachtplatte – die Jahresendabrechnung“ am Sonntag, 12. Januar, um 20 Uhr. Robert Griess, Lisa Catena, Sarah Hakenberg und Dagmar Schönleber rechnen mit dem Wahn- und Schwachsinn des abgelaufenen Jahres ab. Groß ist das Interesse auch an „Onkel Fisch“. Das Satire-Duo gastiert mit seinem Programm „Populisten haften für ihre Kinder“ am Samstag, 15. Februar, um 20 Uhr in der Kulturhalle. „Onkel Fisch“ wagt sich mit viel Witz tief in den Sumpf der einfachen Wahrheiten. Mit „Leben im Plus“ beschließt Chin Meyer am Freitag, 3. April, um 20 Uhr das erste Kabarett-Halbjahr. Geistvoll, bissig und liebevoll durchforstet der Humor-Meister der Finanzwelt absurde Widersprüche von Gesellschaft, Wirtschaft und Politik.