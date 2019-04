Interview mit Lisa Feller : Erste Vorpremiere in Knechtsteden

Lisa Feller tritt am Samstag, 10. August, in Knechtsteden auf. Foto: Feller

Dormagen Beim Theatersommer tritt Lisa Feller zum ersten Mal mit ihrer neuen Comedy auf.

Frau Feller, Sie treten am 10. August erstmals in Dormagen, beim Theatersommer Knechtsteden, auf. Kennen Sie Dormagen?

Lisa Feller Natürlich vom Hörensagen – Düsseldorf und Köln sind ja nicht weit weg. Allerdings kann ich nicht behaupten, die Stadt wie meine Westentasche zu kennen (lacht). Ich freue mich auf die schöne Location in der Theaterscheune, von der ich schon viel gehört habe. Und ich freue mich sehr, dass es dieses Angebot statt einer Sommerpause in Dormagen gibt, denn fünf Monate am Stück nur im Biergarten zu sitzen, geht ja auch nicht.

Ihr neues Programm „Ich komme jetzt öfter!“ werden Sie am 10. August zum ersten Mal überhaupt als Vorpremiere in Dormagen zeigen. Was können die Besucher dort erwarten?

Feller Da kommt auf das Publikum eine besondere Aufgabe zu – da muss es aushalten, dass ich noch aufgeregter als sonst bin und bestimmt auch irgendwas schief geht. Dafür war es dann bei der absoluten Vorpremiere mit dabei... Es wird sicher kein Arbeitsabend, aber ich bin schon sehr gespannt, wie das neue Programm ankommt und wie das allererste Live-Publikum reagiert. So was schweißt zusammen und macht Spaß. Daraus kann ich dann auch viel lernen.

Worum geht es inhaltlich bei Ihrem vierten Comedy-Programm?

Feller Ich habe immer mehr das Gefühl, mich in einer Stand-up-Soap zu befinden, an der ich meine Zuschauer teilhaben lasse. Mein Leben läuft auf der Bühne mit ab: Erst bin ich schwanger, dann kommen die Kinder, dann bin ich glücklich verheiratet, dann nicht mehr so sehr, dann gar nicht mehr und jetzt wird es spannend, wie das Leben um mich herum weiter tobt – auch bei mir ist „untenrum“ noch was los.

Fühlen Sie sich auf der Bühne oder im TV am wohlsten?

Feller Ich bin auf der Bühne „groß“ geworden, dafür schlägt mein Herz, da kann ich ich sein. Zudem habe ich da tollen Kontakt zum Publikum und muss nicht dauernd darauf achten, ob ich im Studiolicht bin oder in die richtige Kamera gucke. Trotzdem bietet natürlich das Fernsehen sehr gute Möglichkeiten, sein Programm zu verbreiten und bekannt zu machen. Ein tolles TV-Format ist „Ladies Night“ mit dem immer gut aufgelegten Live-Publikum.

Worüber können Sie selbst lachen?