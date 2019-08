Missionar auf Zeit : Junge Leute sammeln Erfahrungen

Knechtsteden 14 junge Frauen und Männer wurden auf ihre Missionarszeit vorbereitet.

„Ich weiß einfach noch nicht genau, was ich studieren möchte, deshalb habe ich mich dazu entschieden, erstmal ein Jahr etwas anderes zu machen“, erzählt sie. Auf den MaZ-Freiwilligendienst ist sie am Katholikentag im vergangenen Jahr aufmerksam geworden. Ab November wird Anne zehn Monate in einer Ordensgemeinschaft leben und gemeinsam mit einer anderen Freiwilligen Kinder betreuen. Aaron Faber aus Aachen ist 18 Jahre und reist nach Ghana, wo er in einer Schule arbeiten wird: „Was genau ich dort mache, erfahre ich vor Ort. Aber es wird um die Betreuung von Schülern gehen, eventuell unterrichte ich dort, unterstütze in der Verwaltung oder gestalte Freizeitangebote.“ Er hat sich gemeinsam mit drei Freunden beworben, mit einem davon wird er das Jahr in der Schule arbeiten. „Ich wollte vor dem Studium unbedingt noch etwas machen, was wertvoll ist und neue Erfahrungen sammeln“, sagt Aaron.