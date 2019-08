Engagement als Seenothelfer : Ückerather will helfen, Flüchtlinge zu retten

Ückerath Der 22 Jahre alte Lukas Funck möchte Mitte August mit dem Seenotrettungsschiff „Alan Kurdi“ von Valancia auslaufen.

Am 23. August will die „Alan Kurdi", ein Schiff der in Regensburg ansässigen Seenotrettungsorganisation „Sea-Eye", von Valencia auslaufen, um entlang der Such- und Rettungszone an der nordafrikanischen Küste Ausschau nach Flüchtlingsbooten zu halten. Mit an Bord sein wird dann Lukas Funck (22) aus Ückerath. Das Massensterben von Bootsflüchtlingen im Mittelmeer beschäftigt ihn schon lange, doch bei Empörung oder Spenden an Hilfsorganisationen mag es Funck nicht mehr belassen.