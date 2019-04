Rathaus-Galerie Dormagen : Erfolg für Idee der Pop-Up-Stores

Dormagen Erst in der Rathaus-Galerie starten, dann in die Selbständigkeit starten.

Eine Stunde nach Öffnung des „UnserDormagen“ PopUpStores in der Rathaus-Galerie, waren schon 100 Donuts verkauft, gegen frühen Nachmittag waren alle 300 Donuts vergriffen und es musste für Nachschub gesorgt werden. Die Donut-Tasting-Aktion der Firma „Royal Donuts“ aus Köln war am vergangenen Samstag ein voller Erfolg. „Daher haben wir kurzfristig beschlossen, dass wir am kommenden Sonntag, 5. Mai, von 13 bis 18 Uhr, im Rahmen des Dormagener Frühlingsfestes in die Verlängerung gehen“, sagt Alper Ünal, Kopf hinter der Aktion.