Theater in Dormagen : Kammertheater mit neuem Spielplan

Dormagen In der nächsten Saison, die am 4. Oktober beginnt, werden vier neue Komödien im Kammertheater Dormagen zu sehen sein – und die Dormagen-Krimi-Komödie um die Stoiber-Affäre. Ab 1. Mai sind die Karten zu kaufen.

Nach einer Saison mit vielen Wiederaufnahmen der beliebten Komödien von und mit Sabine Misiorny und Tom Müller in ihrem Kammertheater im Alten Kino am Niederfeld setzen die beiden Theatermacher in der neuen Saison 2019/20 auf neue Stücke: „Wir wollen den Zuschauern und uns was Neues bieten“, sagt Misiorny lachend und ergänzt: „Was da kommt, ist so neu, das hat noch keiner gesehen, wir auch nicht.“ Der Spielplan ist unter www.kammertheater-dormagen.de abzurufen – ab dem 1. Mai sind die Eintrittskarten für die Saison vom 4. Oktober 2019 bis 30. Mai 2020 zu erhalten.