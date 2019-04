Behinderten-Sportfest in Dormagen : PaDoKi-Spielplaner freuen sich auf Helfer

Dormagen Zum vierten Mal organisiert die Bürgerstiftung Dormagen die „Paralympics für Dormagener Kinder“. Für das Sport- und Spielfest für Kinder mit und ohne Behinderung am 6. Mai können sich noch Helfer melden.

Das fröhliche Lachen der Mädchen und Jungen, das Glück in ihren Augen, wenn sie es geschafft haben, über einen Kasten zu balancieren, und der Stolz, wenn sie in die Sporthalle als Team einmarschieren oder später ihre Teilnehmermedaille erhalten: Diese Momente sind jede Minute der Vorbereitungszeit wert und begeistern auch die zahlreichen Helfer, die sich ebenso wie die Kinder selbst alle zwei Jahre auf einen besonderen Vormittag freuen. Denn am Montag, 6. Mai, ab 9 Uhr veranstaltet die Bürgerstiftung Dormagen zum vierten Mal die „Paralympics für Dormagener Kinder“ (PaDoKi) in der Halle 1 und der Leichtathletik-Halle des TSV Bayer Dormagen am Höhenberg.