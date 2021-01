Sternsingen in Dormagen : Segenstütchen statt Sternsingerbesuch

Dormagen Auch in der katholischen Pfarrgemeinde St. Michael Dormagen gehört die Sternsingeraktion am Anfang des Jahres zum wesentlichen Bestandteil des kirchlichen Lebens.

Stattdessen werden in Dormagen-Mitte, Horrem, Zons und Hackenbroich Segenstütchen in die Briefkästen gebracht, die die Familien für ihre Spenden nutzen können. Ein Segenspaket enthält den Segensaufkleber, ein Informationsblatt sowie eine Spendentüte für das Kindmissionswerk Sternsinger in Aachen. Die Spendentüte kann im jeweiligen Pfarrbüro sowie in einer der Kirchen abgegeben werden. Ebenso ist möglich, das Geld direkt zu überweisen. Darüber hinaus werden am 2. sowie am 3., 9. und 10. Januar zwischen 12.00 Uhr und 16.00 Uhr einzelne Sternsinger an der Kirche St. Katharina in Hackenbroich stehen. In diesem Jahr kommen die Spenden vor allem Kindern in der Ukraine zugute, deren Eltern zum Arbeiten ins Ausland gehen müssen. Mithilfe dieser Spendengelder werden Projekte finanziert, welche Kinder ohne elterliche Fürsorge schützen und stärken.