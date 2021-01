Rätsel der Stadt Dormagen : Tagebucheinträge aus der französischen Besatzungszeit

Serie Dormagen Wenn Joan Peter Delhoven heute leben würde, wäre er vermutlich ein begeisterter Blogger. Bei Facebook würde er seinen Beziehungsstatus veröffentlichen: Verheiratet mit Anna Katharina Hendrichs und Vater von drei Kindern.

Sein Werk ist deswegen so bedeutend, weil es eine der wenigen privaten Aufzeichnungen der französischen Besetzung des Rheinlandes ist. Joan Peter Delhoven wurde am 4. oder 5. Februar 1766 in Dormagen geboren. Sein Nachname weist darauf hin, dass seine Familie aus Delhoven stammt. Er war als Landwirt, stellvertretender Küster und Handelsmann tätig.

Bereits als Jugendlicher begann Delhoven mit dem Aufschreiben seiner Chronik. Sehr viele seiner Einträge beschäftigen sich mit militärischen Truppenbewegungen. Am 17. Februar 1795 zitiert er einen Offizier: „Ich habe Schwarzen und Weisse gesehen, bin in Constantinopel und Surinam gewesen, habe aber so edle Menschen nicht gefunden, wie hier zu Dormagen.“ Die letzte Notiz ist vom 29. November bis 7. Dezember 1823: „entsetzlich stürmisch“. Delhoven starb am 1. Januar 1824 mit 57 Jahren.