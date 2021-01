Wegen Corona-Pandemie : Erkelenzer Sternsinger mit Ersatzprogramm

Ein Sternsinger trägt eine Krone (Symbolfoto). Foto: dpa/Friso Gentsch

Erkelenz Den Neujahrssegen gibt es in Erkelenz in diesem Jahr auf anderen Wegen, zum Beispiel beim Bäcker. Das Krankenhaus und die Altenheime sollen mit Abstand aber trotzdem besucht werden.

(cpas) Zu den Traditionen und Bräuchen, die während der anhaltenden Corona-Pandemie nicht in ihrer gewohnten Form ausgeübt werden können, gehört auch das Sternsingen am Dreikönigstag, Mittwoch, 6. Januar. Die Verantwortlichen des Kindermissionswerkes raten dringend davon ab, mit Sternsingern von Haustür zu Haustür zu ziehen. Mit kreativen Ideen hat sich die Pfarrei Christkönig in Erkelenz aber ein Ersatzprogramm ausgedacht – Aktionen wird es vielerorts also trotzdem geben.

„In vielen unserer Kirchen und Kapellen liegt der Sternsingersegen zum Mitnehmen bereit“, berichtet Kaplan Philipp Schmitz, „an manchen Orten sind sogar echte Sternsinger anwesend und geben ihn aus – auf Abstand natürlich.“ Außerdem sei der Segensaufkleber in diesem Jahr erstmals auch in vielen Bäckereien und Metzgereien in Erkelenz gegen eine kleine Geldspende erhältlich. In anderen Gemeinden wiederum wird der Segen kontaktlos über den heimischen Briefkasten zugestellt. „Besonders freut mich, dass unsere Sternsinger auch das Krankenhaus und die Altenheime besuchen werden. Dort werden sie mit Mikrofon und Stern in den Innenhöfen stehen und den Menschen Gottes Segen für das Neue Jahr zusagen“, erläutert Kaplan Schmitz.

Eine Spende für Kinder weltweit sei auch in diesem Jahr wichtig. „Wir haben gelernt, wie wertvoll Solidarität ist. Diese können wir nun auch mit Kindern auf der ganzen Welt zeigen, indem wir Hilfsprojekte des Kindermissionswerks unterstützen“, sagt Schmitz. „Den meisten Menschen geht es nämlich weitaus schlechter als uns.“