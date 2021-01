„Veraltet und nicht nachhaltig“ : Katholikenrat kritisiert Braunkohle-Leitentscheidung

Erkelenzer Land Der Katholikenrat der Region Heinsberg fordert, dass die vom Tagebau bedrohten Erkelenzer Dörfer erhalten bleiben. Die neue Leitentscheidung sei mit der aktuellen Klimasituation nicht in Einklang zu bringen.

(cpas) Der Katholikenrat der Region Heinsberg hat in einer Stellungnahme den Entwurf zur neuen Braunkohle-Leitentscheidung der Landesregierung kritisiert. Auf Unverständnis stößt beim Katholikenrat dabei vor allem, dass der Braunkohlenabbau in der Region, auch wenn das Gebiet verkleinert wurde, weiter fortgesetzt wird. Man frage sich, „warum die politisch Verantwortlichen nicht die Klimaschutzziele im Pariser Abkommen umsetzen und einen schnellen vollständigen Ausstieg aus dieser veralteten und nicht nachhaltigen Energieaufbereitung fordern“, heißt es in der Stellungnahme.