Neuer Mietspiegel : Wohnen in Erkelenz ist teurer geworden

Erkelenz Ein Quadratmeter Wohnfläche kostet in Erkelenz je nach Lage und Ausstattung zwischen fünf und zehn Euro Miete pro Monat. Teurer geworden sind vor allem große Wohnungen in guter Lage.

Angewendet werden kann der Mietspiegel als Richtwert bei freifinanzierten, nicht öffentlich geförderten Wohnungen. Der Mietspiegel bietet Vermietern und Mietern eine Orientierungsmöglichkeit, um in eigener Verantwortung die Miethöhe je nach Lage, Ausstattung und Größe der Wohnung zu vereinbaren. Der Mietspiegel ist in verschiedene Sparten, die den unterschiedlichen Wohnwert widerspiegeln, gegliedert. Wie der einzelne Mietwert festgestellt werden kann, geht aus den „Allgemeinen und besonderen Erläuterungen“ hervor. Alle Mietwerte sind als Nettokaltmiete ohne Nebenkosten zu verstehen. Der Mietspiegel wurde von der Stadt in Zusammenarbeit mit Vertretern des Aachener Haus- und Grundbesitzer-Vereins und dem Mieterschutzverein für Aachen und Umgebung zusammengestellt. Die Mietzinsspannen wurden aus den in der Vergangenheit tatsächlich gezahlten Mieten im Stadtgebiet Erkelenz errechnet.

Demnach kostet ein Quadratmeter Wohnfläche in Erkelenz zwischen fünf und zehn Euro Miete pro Monat – je nach Wohnlage und Alter des Gebäudes. Der Mietspiegel unterscheidet zwischen einfacher, mittlerer und guter Wohnlage, wobei es laut Definition in Erkelenz keine „einfache“ Wohnlage gibt. Im Vergleich zum vorherigen Mietspiegel aus dem Jahr 2018 bestätigt sich ein Trend, der auch in anderen Städten zu sehen ist: Neubauwohnungen sind deutlich teurer geworden (zwischen ein und zwei Euro pro Quadratmeter), sowohl bei großen als auch bei mittelgroßen Wohnungen. Angestiegen sind auch die Preise in der „Mittelklasse“: Für eine mittelgroße Wohnung (50 bis 70 m²) in einem Gebäude aus den Jahren zwischen 1977 und 1989 zahlt man etwa nun bis zu 7,15 Euro, zuvor waren es 6,50 Euro gewesen.