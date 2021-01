Schwere Zeiten für Obdachlose : Corona-Winter erschwert die Situation der Obdachlosen

Gelderland Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve fordert die Kommunen im Gelderland auf, das Hilfsangebot für die betroffenen Menschen aufzustocken.

Grundsätzlich ist die jeweilige Kommune, in der sich Wohnungslose aufhalten, für deren Unterbringung zuständig. In Zusammenarbeit mit den betroffenen Menschen und den Ordnungsämtern konnte in der Vergangenheit diesen Wohnungslosen in einzelnen Fällen ein Angebot im ambulanten oder stationären Bereich gemacht werden. „Dies ist unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Pandemie deutlich schwieriger geworden“, berichtet Rainer Blix, Sozialarbeiter in der Fachberatungsstelle für Menschen in besonderen Lebenslagen der Diakonie in Geldern.