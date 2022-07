Jubiläum auf der Schwanenburg : 202 Jahre Landgericht in Kleve

Zum Jubiläum des Landgerichts werden unter anderem Führungen durch die Räumlichkeiten in der Schwanenburg angeboten. Foto: Markus van Offern (Markus van Offern)/Markus van Offern (mvo)

Kleve Seit mehr als zwei Jahrhunderten spricht das Landgericht Kleve Recht. Auf der Schwanenburg wird am 5. August die Jubiläumsfeier mit einem Tag der offenen Tür nachgeholt. Vorträge, Führungen und gespielte Prozesse sind geplant.

Vor zwei Jahren wollte das Landgericht Kleve eigentlich sein 200-jähriges Bestehen feiern. Wie viele andere gesellschaftliche Anlässe auch, machte Corona der Jubiläumsfeier auf der Schwanenburg aber einen Strich durch die Rechnung. Nun holt das Gericht die Feierlichkeit nach: Am Freitag, 5. August, sind Interessierte ab 14 Uhr zum Tag der offenen Tür in die Schwanenburg eingeladen.

Statt 200 werden also nun 202 Jahre Landgericht Kleve zelebriert. Mit dem Tag der offenen Tür wollen die Bediensteten des Gerichtes einen Einblick in verschiedene Bereiche der Justiz geben. „Besucher können vor Ort den Gefangenenbus der JVA Kleve besichtigen, an Führungen durch die Schwanenburg teilnehmen und verschiedene Informationsstände zu den Themen Betreuungs- und Nachlassrecht, aber auch Zeugenschutz und Opferbetreuung aufsuchen, sowie die verschiedenen Ausbildungs- und Studiengänge der Justiz in Kleve kennenlernen“, sagt Judith Gottwald, Pressedezernentin und Richterin am Landgericht Kleve.

„Ebenfalls vor Ort ist die Polizei Kleve, welche insbesondere über die Abzocke älterer Menschen aufklären wird“, sagt Judith Gottwald. Um 14 Uhr beginnt der Tag der offenen Tür und soll bis 17 Uhr gehen. Im Innenhof der Schwanenburg werden unter dem Motto „Karriere in der Justiz“ verschiedene Berufe vorgestellt. Denn damit der Gerichtsbetrieb läuft, braucht es nicht nur Richter, sondern viele verschiedene Professionen: Den Justizvollzugsbeamten zum Beispiel, der den Gefangenen von der JVA zum Gericht und zurück transportiert; den Wachtmeister, der für den reibungslosen Ablauf im Gericht sorgt und den Gefangenen in den Saal führt; den Protokollführer, der während einer Verhandlung alles Wichtige schriftlich festhält; die Zeugenbetreuerin, die Zeugen die Angst nimmt und vor der Aussage beruhigt. Die Liste ist lang und geht weiter – wer einen Überblick über die Berufe gewinnen möchte, die am Landgericht vertreten sind, der wird am Tag der offenen Tür im Innenhof informiert.

Vertreter der Kreispolizeibehörde Kleve sind am Tag der offenen Tür am 14 Uhr ebenfalls im Innenhof der Burg zu finden und haben ein eigenes Programm mit dabei: Sie werden zu den Themen Kriminalprävention und Opferschutz informieren – zum Beispiel darüber, wie ältere Menschen Abzocker erkennen, die sich mithilfe des Enkeltricks oder anderer Betrugsmaschen bereichern wollen. Ein Stück weiter, auf dem Parkplatz vor der Burg, haben Besucher zudem von 14 bis 17 Uhr die Möglichkeit, einen Blick auf und in den Gefangenentransporter der Justizvollzugsanstalt Kleve zu werfen.

Auch einige Führungen wird es am Tag der offenen Tür geben, und zwar jeweils um 14.15 Uhr, 15.15 Uhr und 16.15 Uhr. Treffpunkt für die Führungen ist der Torbogen. Unter dem Motto „Kollegen zeigen das Gericht“ werden Bedienstete durch die Burg führen, darunter auch durch den imposanten Schwurgerichtssaal. Der Klevische Verein wird den Fokus bei seinen Führungen auf die Geschichte der Burg als Gefängnis legen.

In Saal A103 der Schwanenburg wird es am Tag der offenen Tür zwei Vorträge geben: Die Richterinnen Knickrehm und Termath halten von 14.15 bis 15.15 Uhr einen Vortrag zum Thema Betreuungsrecht. Ab 15.30 Uhr geht es dann bei der Direktorin des Klever Amtsgerichtes Tanja Rasche-Iwand um Erbrecht. Einen Eindruck davon, wie es bei Gericht abläuft, sollen am 5. August nicht zuletzt zwei gespielte Prozesse vermitteln: Von 15 bis 15.45 Uhr wird ein Strafprozess im Schöffengerichtssaal dargeboten und von 16 bis 17 Uhr eine Zivilsitzung.