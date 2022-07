Corona-Pandemie in Düsseldorf : Warum die vierte Impfung für Heimbewohner besonders wichtig ist

Vulnerable Gruppen wie die Bewohner von Altenheimen sind auch in der meist milder verlaufenden Omikron-Welle besonders gefährdet und sollten Auffrischungsimpfungen nicht unnötig verschieben. Foto: dpa/Dominic Lipinski

Düsseldorf In den Pflegeheimen haben die meisten Bewohner den zweiten Booster hinter sich. Zwischen den Trägern gibt es aber Unterschiede. Warum die Gesundheitsexperten der Stadt davon abraten, auf einen angepassten Impfstoff zu warten.

Auch eine Infektion mit der milderen Omikron-Variante kann besonders für ältere Menschen lebensgefährlich werden. Umso wichtiger ist ein lückenloser Impfschutz. Doch wie wird der in den Pflegeheimen derzeit abgesichert? Ein Überblick.

Zur Diakonie Düsseldorf gehören acht Pflegeheime, in denen 834 Menschen leben. Die Impfungen werden aktuell von den behandelnden Hausärzten der Bewohner direkt in den Pflegeheimen durchgeführt. Dazu sind die Einrichtungen in täglichem und intensivem Austausch mit den Medizinern, so Klaus Patzelt, bei der Diakonie Geschäftsbereichsleiter der Leben-im-Alter-Zentren. „Im Laufe der vergangenen Wochen haben so bereits 90 Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner die vierte Impfung erhalten oder sie haben einen Genesenen-Status. 99 Prozent sind mindestens drei Mal geimpft.“

Info Besondere Impfaktionen sind jederzeit möglich Impfzentrum Das städtische Impfzentrum befindet sich derzeit am Bertha-von-Suttner-Platz. Es ist freitags von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Impfzahlen dort liegen seit der Öffnung an nur noch einem Wochentag im Schnitt bei 349 Impfungen pro Öffnungstag. Zwischen Mai und Juli schwankte diese Zahl – je nach Datum – zwischen 289 und 473. Erweiterung Die Stadt hält weiterhin eine Koordinierende Corona-Virus Impfeinheit (KoCI) vor, die den Impfbetrieb überwacht, Anfragen bedient und Impfungen organisiert. Auf eine größere Nachfrage kann sie durch die Ausweitung von Öffnungszeiten, Öffnungstagen und Impfstraßen (auf bis zu ca. 3000 Impfungen täglich) reagieren. Auch besondere Impfaktionen sind möglich.

Bis zum Herbst rechnet man bei der Diakonie auch bei der vierten Impfung mit einer hohen Impfquote von mindestens 99 Prozent. Welcher Impfstoff verwendet werde, werde im hausärztlichen Beratungsgespräch geklärt. Grundlage seien die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). „Sollte eine besondere Dringlichkeit geboten sein, ist die Diakonie jederzeit in der Lage, kurzfristig großangelegte Impfaktionen in ihren Häusern anzubieten“, sagt Patzelt. Das gilt auch für die Impfung der Mitarbeitenden, Pflegenden und ihrer Angehörigen. Sie geschieht zwar ebenfalls über die eigene hausärztliche Versorgung. Sollte aber im Herbst der Bedarf nach einer Impfaktion da sein, könnten die Pflegeheime diese nach Absprache mit dem Gesundheitsamt kurzfristig organisieren.

Das bestätigt auch die Stadt. „Sollten die Bedarfe im Herbst die Möglichkeiten der Hausärzte übersteigen, wird die Kombination von kommunalen Impfmaßnahmen und der Impfungen durch die niedergelassene Ärzteschaft in gewohnt enger Zusammenarbeit die Bedarfe decken“, sagt ein Sprecher.

Auf einen Impfmarathon, der sich auf wenige Tage konzentriert, verzichtet auch die Arbeiterwohlfahrt (Awo). „Die Auffrischungsimpfungen integrieren wir fortlaufend in unseren Alltag“, sagt Christian Winter, der das Hans-Jeratsch- und das Georg-Glock-Haus in Eller und Lierenfeld leitet. „Wichtig ist, dass wir den Zeitpunkt des letzten Boosters im Blick behalten. Wir kontrollieren deshalb in den Bewohnerakten regelmäßig den Impfstatus. Liegt der mehr als vier oder fünf Monate zurück, sprechen wie die Senioren an“, beschreibt der Heimleiter das Prozedere. Die Bereitschaft, sich ein zweites Mal boostern zu lassen, sei überwältigend. „Es gibt bei unseren Bewohnern praktisch niemanden, der das verweigert“, sagt Winter. Das gelte auch für die Neuankömmlinge, bei denen es schon mal vorkomme, dass sie erst zwei- oder dreimal den schützenden Piks erhalten haben. Den Anteil der Senioren in den Awo-Heimen, die bereits zum vierten Mal geimpft wurden, schätzt der Heimleiter „auf ungefähr 80 Prozent“. Insgesamt leben in den Düsseldorfer Einrichtungen der Awo 315 Männer und Frauen.

Umgesetzt wird die Impfung bei der Awo durch die Hausärzte. Pro Standort gibt es in der Regel eine handvoll niedergelassener Mediziner, die regelmäßig kommen und das Gros der Bewohner betreuen. „Wer aus einem weiter entfernten Stadtteil hierher zieht, wechselt in der Regel zu einem dieser Ärzte“, sagt Winter. Eine Tendenz, lieber auf einen neu angepassten Impfstoff im Herbst zu warten, gibt es nach Einschätzung der Awo-Pflegekräfte nicht. Die Gesundheitsexperten der Stadt begrüßen das: „Da bisher hierzu wenig bekannt ist und Studien hier keine bahnbrechenden Anpassungen bescheinigt haben, geht ein aktueller Impfschutz einem möglichweiser leicht verbesserten Impfstatus durch einen angepassten Impfstoff – und damit einem Warten – vor.“

Bei der Caritas wird die vierte Impfung der Mitarbeitenden und ihrer nahen Angehörigen sowie der Ehrenamtler bereits vorbereitet, wie Rainer Schlaghecken, Referatsleiter für die Pflege, berichtet. Man warte jetzt die Signale aus Berlin und von der Ständigen Impfkommission ab, habe aber bereits vorsorglich mit Medizinern Tage und Zeitfenster für die Impfung von bis zu 150 Menschen vereinbart.