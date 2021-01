Nahverkehr in Geldern : Neue Busverbindung am Gelderner Ölberg erleichtert Einkäufe

An der Ölberg-Haltestelle: Hartefelds Ortsbürgermeister Friedhelm Dahl, Fahrer Jan Fröhlich, Gerhard Kieven (Look) und Heinz-Theo Angenvoort (v.l.). Foto: Seybert

GELDERN Die Stadtlinie 10 vernetzt Vernum, Hartefeld, Pont und Geldern miteinander. Sie soll die Mobilität der Einwohner in den Ortschaften spürbar verbessern.

Eine spürbare Verbesserung der Mobilität soll die Stadtlinie 10 bewirken, die Hartefeld, Vernum, Pont und Geldern miteinander vernetzt. Ab sofort sorgt eine neu eingerichtete Haltestelle auf dem Parkplatz des neuen Aldi-Marktes am Ölberg in Geldern für zusätzliche Einkaufsmöglichkeiten in diesen Ortschaften. Dies gilt vor allem für Menschen, die nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug mobil sein können oder wollen.

Heinz-Theo Angenvoort von der Stabsstelle Umwelt, Klimaschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit im Gelderner Rathaus: „Diese Linie bietet sich zur Einkaufsfahrt an, dient aber auch dazu, die Nahverkehrs-Schnittstellen am Bahnhof und bald auch wieder am Markt zu erreichen. Wir verfolgen dabei weiter die ‚Strategie der kleinen Schritte‘, die unser damaliger Mobilitäts-Planer Rolf Hoppe immer empfohlen hat. Da, wo wir etwas verbessern können, tun wir das“, so Angenvoort.

Dies betonte auch Hartefelds Ortsbürgermeister Friedhelm Dahl, der sich für die neue Anbindung an den Verbrauchermarkt stark gemacht hatte: „Ich wünsche mir, dass das Angebot von der Bevölkerung auch genutzt wird. Abgesehen von einem kleinen Marktangebot am Samstag haben wir keine Einkaufsmöglichkeiten in Hartefeld mehr. Für Menschen, die nicht mehr mobil sind, ist dies eine schwierige Situation.“

Als eine gute Entscheidung für die Zukunft bewertete auch Ver­nums Ortsbürgermeister Johannes Smitmans den neuen Haltepunkt: „Wir wissen alle nicht, wie mobil wir im Alter sein werden und sein können. Die zusätzliche Haltestelle erschien uns wichtig, um die tägliche Einkaufssituation vor allem für Hartefeld und Vernum deutlich aufzuwerten“, so Smitmans.

Die Stadtlinie 10 funktioniert wie ein Taxibus. Zahlreiche Haltestellen wurden zwischenzeitlich in Hartefeld, Vernum und Pont eingerichtet. Je mehr, desto besser, möchte man meinen. Denn: Das Fahrzeug, ein modern ausgestatteter Mercedes Vito, kommt nur auf Anruf zur Fahrplanzeit an die gewünschte Haltestelle. Jeder Haltepunkt ist also eine Einstiegsmöglichkeit, ohne dass das Fahrzeug alle Punkte abfahren muss. Gerhard Kieven, Verkehrsplaner beim Unternehmen Look Busreisen, das zur Niag-Unternehmensgruppe gehört: „Unsere Kunden wählen bis spätestens 30 Minuten vor der Fahrplanzeit die Telefonnummer 398765 in Geldern und bestellen das Auto zur gewünschten Haltestelle. Die SL 10 befördert die Fahrgäste dann direkt zum gewünschten Ziel.“ Anders also als der Stadtbus „de Geldersche“, der beharrlich seine Runden dreht, steuert das Auto direkt das Ziel an.