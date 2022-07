Beratung : Wülfrather finden im August viele Angebote im Familienbüro

Wülfrath Ob Austausch mit Gleichgesinnten oder Beratungen von Experten – mit dem Familienbüro an der Wasserwelt haben Familien jederzeit eine Anlaufstelle.

Familiencafé Jeden Mittwoch von 9 bis 11.30 Uhr gibt es hier verschiedene Spielmöglichkeiten sowie kostenlose Heiß- und Kaltgetränke für die ganze Familie. Zudem berät am 10. und 28. August im Familienzentrum Ellenbeek eine Familienkinderkrankenschwester Familien. Am 17. August gibt es eine Hebammen-Sprechstunde für Schwangere und Familien bis zum Ende der Stillzeit.

Beratung des LVR-Fallmanagements Am 15. und 29. August gibt es von 14 bis 16 Uhr ein offenes Beratungsangebot für Eltern von Kindern mit (drohender) Behinderung. Sie können sich zu den Leistungen der Eingliederungshilfe in Kitas, in der Kindertagespflege, in heilpädagogischen Kindertageseinrichtungen und der Frühförderung beraten lassen. Außerdem besteht direkt die Möglichkeit, einen Antrag auf Leistungen zu stellen.