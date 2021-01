Friedrich-Spee-Gymnasium Geldern : Gelderner Schüler stellen ihr Gymnasium im Film vor

Schülersprecher Rajvir Singh und Silas Werner zeigen im Film das Schulsiegel „Schule mit Courage“. Foto: Friedrich-Spee-Gymnasium

Geldern Auch am Gelderner Friedrich-Spee-Gymnasium fällt der Tag der offenen Tür aus. Aus der elften Klasse kommt eine sehenswerte Alternative.

Von Paula Küppers

Das Schulleben ist im Jahr der Corona-Pandemie anders. Nicht nur der Unterricht muss ausfallen oder sieht anders aus als geplant, sondern auch Veranstaltungen können oft nicht stattfinden. So auch am Friedrich-Spee-Gymnasium in Geldern: Der Tag der offenen Tür ist für die Schule eigentlich eine Gelegenheit, Kindern und ihren Eltern Einblicke in das Schulleben zu bieten. Bei Kindern, die sich noch nicht entschieden haben, auf welche Schule sie gehen wollen, kann das ausschlaggebend sein für eine Anmeldung – diesmal muss der Tag aber ausfallen. Schülerinnen und Schüler aus dem Literaturkurs der elften Klasse haben deshalb einen Film gedreht, um die Schule zu repräsentieren und wenigstens einen kleinen Ersatz für die ausgefallene Veranstaltung zu bieten.

„Wir wollten uns die Möglichkeit nicht nehmen lassen, unsere Schule angemessen vorzustellen“, erklären die Schüler. „Unser größtes Anliegen war es, unsere lebhafte Schulgemeinschaft, die uns als Schule ausmacht, so authentisch wie möglich darzustellen.“ Einmal gefasst, wurde der Entschluss schnell in die Tat umgesetzt. Die Schüler setzten sich mit der Eventagentur Passepartout in Verbindung, mit deren Hilfe sie alles Nötige für den Filmdreh planten. „Im Unterricht verfassten wir dann mit großer Sorgfalt und äußerst gründlich unser eigenes Drehbuch“, erinnert sich Emily Dercks.