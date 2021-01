Fünf Konzerte geplant : Zonser Komponistinnen-Festival im Herbst

Dormagen Ende Oktober werden die Werke mehrerer Komponistinnen in der Burg in Zons gezeigt. Schon im Sommer konnte das 9. Komponistinnen-Konzert mit Corona-Auflagen stattfinden.

Im Herbst findet das erste Zonser Komponistinnen-Festival statt. Vom 29. bis zum 31. Oktober 2021 werden in fünf Konzerten zehn Komponistinnen der letzten 400 Jahre vorgestellt. Die Spannbreite reicht von der Musik des Barock bis hin zur Jazzimprovisation von heute. Anlässlich des Festivals wurde ein Kompositionsauftrag an eine junge Komponistin vergeben. Das Werk wird im Rahmen der Matinee am 31. Oktober 2021 uraufgeführt. Den Rahmen bildet das 10. Zonser Komponistinnen-Konzert. Das Festival findet im Kulturzentrum auf der Burg Friedestrom in Zons statt.