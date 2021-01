800 Infizierte im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Corona-Todesfälle steigt auf 200

Rhein-Kreis Neuss Eine 86-jährige Frau aus Rommerskirchen und eine 95-jährige Frau aus Neuss sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 800 Menschen (Vortag: 821) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 319 (Vortag: 343) in Neuss, 161 (Vortag: 141) in Dormagen, 90 (Vortag: 93) in Grevenbroich, 75 (Vortag: 79) in Jüchen, 59 (Vortag: 65) in Meerbusch, 51 (Vortag: 52) in Kaarst, 25 (Vortag: 24) in Korschenbroich und 20 in Rommerskirchen (Vortag: 24). Hiervon befinden sich 122 (Vortag: 121) in einem Krankenhaus.