Kriminalität in Dormagen : Taschendiebe bestehlen Senioren in Stürzelberg

Stürzelberg Die Kriminellen trieben im Umfeld der Supermärkte Am Weißen Stein“ ihr Unwesen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Wie die Polizei berichtet, waren die Kriminellen an der Straße „Am Weißen Stein“ aktiv. In der Zeit von 11.45 Uhr bis 12.45 Uhr war eine 79-Jährige in dem Discounter einkaufen gewesen. An der Kasse musste sie dann feststellen, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Die Seniorin hatte zuvor nichts Ungewöhnliches bemerkt. Sie erstattete Anzeige.