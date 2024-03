Ärgernis in Dormagen Schon wieder Grünschnitt illegal entsorgt

„Gut zehn Meter lang war der Haufen, der in der Nähe der TG Stürzelberg-Anlage entsorgt wurde, an der Rückseite der Brahmsstraße“, berichtet Martina Busch-Engels der Redaktion. „Vergangene Woche Dienstag hat ein netter Mitarbeiter der Technischen Betriebe den Grünabfall abgeholt. Laut seiner Auskunft ist es kein Grünabfall der TGS, der sicher auch auf dem Gelände gelagert würde, sondern vermutlich der von Anwohnern der Brahmsstraße“, sagt Busch-Engels. Die Stürzelbergerin, die mit dem Fahrrad oder mit ihrem Hund dort vorbeikommt, beobachtet dieses Phänomen schon länger und hat sich deshalb schriftlich an die Stadt Dormagen gewandt. Denn dieser Vorfall, der kein Einzelfall sei, ist ihr ein Dorn im Auge.