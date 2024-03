Spatenstich in Dormagen Endlich Baustart für Gerätehaus der Stürzelberger Feuerwehr

Großer Andrang herrschte am Freitagmittag gegen 14 Uhr auf der Baustelle an der Bahnstraße. Nicht nur Feuerwehrleute, darunter der Leiter der Feuerwehr Dormagen Bernd Eckhardt oder Löschzugführer André Klöckener, waren gekommen, sondern auch Bürgermeister Erik Lierenfeld, Feuerwehrdezernent Torsten Spillmann, der Technische Beigeordnete Martin Brans, Daniela Winter, Leiterin des Eigenbetriebs Dormagen, sowie Projektleiter Bastian Scheer. Neben einer Handvoll Stürzelberger gesellten sich auch Mitglieder des Stadtrates dazu. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass Großes bevorsteht. Und so war es auch, denn am Freitag fiel mit dem obligatorischen Spatenstich der Startschuss für den Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses des Löschzuges Stürzelberg.