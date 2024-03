70 Jahre verheiratet in Dormagen Maria und Josef Krick feiern ihre Gnadenhochzeit

In der Vergangenheit war das Ehepaar viel mit dem Fahrrad unterwegs, auf Erkundungstouren durch die Dörfer und in jeder freien Minute haben sie die Zeit am Rhein oder zu Hause genossen. Maria Krick ist fest davon überzeugt, dass ihre Liebe auch deshalb so lange hielt und das Band zwischen den Eheleuten so stark war. „Wir hatten nie viel. Wir konnten uns kein Auto leisten und nicht reisen. Wir haben immer nur das an Geld ausgegeben, was wir hatten und uns nie verschuldet. Und wir haben immer alles in Ruhe besprochen, sind Kompromisse eingegangen und haben zusammen gehalten. Wir haben uns einfach gereicht und sind glücklich mit dem was wir haben."