Kriminalität in Dormagen Trickbetrügereien häufen sich

In Dormagen häufen sich Fälle von Trickbetrug. Darauf macht die Polizei aufmerksam. Jüngstes Ereignis: Ein Dormagener von der Tizianstraße wurde am Mittwoch gegen 21 Uhr von angerufen. Der Anrufer gab sich als Polizeibeamter aus und fragte nach Wertgegenständen, da der Angerufene auf einer Liste von vermeintlichen Einbrechern stehen würde. Zusätzlich sei in der Nachbarschaft eine Frau überfallen worden, und der Angerufene müsse jetzt beschützt werden. Der Betrüger forderte das Opfer auf, die Wertgegenstände in einen Plastikbeutel zu packen und vor die Tür zu legen. Es würde jemand vorbeikommen und den Beutel abholen. Der Angerufene durfte für die Zeit nicht auflegen und wurden bis etwa 1 Uhr in der Leitung gehalten. Bei drei weiteren Dormagenern blieben die Betrüger nach Polizeiangaben erfolglos. Hier wurden die Angerufenen stutzig und legten auf.