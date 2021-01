Einbruch in Zons : Täter stehlen Geld aus Imbiss

(Symbolbild) Foto: dpa/Fabian Strauch

Zons Bislang unbekannte Täter sind im Zeitraum von Dienstagabend, 23 Uhr, und Mittwochmorgen, 8.10 Uhr, in einen Imbiss am Herrenweg in Zons eingebrochen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

