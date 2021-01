Kostenpflichtiger Inhalt: Politikstreit in Dormagen : Für CDU ist die Diskussion im Stadtrat wichtig

Dormagen Am kommenden Mittwoch, 3. Februar, findet im Schützenhaus in Stürzelberg die erste Sitzung des Stadtrates in diesem Jahr statt. Es ist eine zusätzlich angesetzte Sitzung. Darum rankt sich jetzt ein heftiger Streit zwischen Bürgermeister Erik Lierenfeld und den Fraktionen.