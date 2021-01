Kostenpflichtiger Inhalt: Kindertagesstätten in Dormagen : Umfrage soll Betreuungsbedarf klären

Eine Umfrage unter Eltern soll klären, ob es Bedarf an flexibleren Betreuungszeiten in Dormagen gibt. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Dormagen In der Novelle des Kinderbildungsgesetzes aus dem Vorjahr sind Zuschüsse für flexiblere Betreuungszeiten in Kindertagesstätten vorgesehen. Jetzt sollen Eltern Auskunft geben, ob in Dormagen eine Nachfrage vorhanden ist.