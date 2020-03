Verkehr in Dormagen : Neue Taxi-Bus-Linie verbindet Augustinushaus mit Bahnhof

Dormagen Die neue Linie verkehrt von Montag bis Freitag. Frequenzbringer werden auch das Ärztehaus und das „Sammys“ sein.

Unter der Bezeichnung „ALT5“ verbindet die neue Stadtbus-Linie den Marktplatz und den Dormagener Bahnhof mit dem Ärztehaus. Auf dieser Strecke werden Taxen unterwegs sein, die montags bis freitags ab 7.30 bis 17.50 Uhr im Stundentakt fahren. Der Ein- und Ausstieg am Ärztehaus erfolgt im Drive-In-Bereich der Apotheke, für die neue Haltestelle Stadtbad Sammys wird direkt am Schwimmbad eine Haltestelle eingerichtet.

Schmitz erklärt das System so: „Bei dem ALT5 handelt es sich um ein Anruf-Linien-Taxi: Das Taxi fährt nur bei vorheriger telefonischer Anmeldung, mindestens 30 Minuten vor den im Fahrplan angegebenen Abfahrtzeiten.“ Das Ein- und Aussteigen zwischen den fünf Haltestellen, Markplatz – Augustinushaus – Am Niederfeld – Stadtbad Sammys – Bahnhof, ist selbstverständlich möglich. Am Marktplatz und am Bahnhof bestehen Anschlussmöglichkeiten zu den normalen Stadtbus-Linien sowie am Bahnhof auch noch zu den Zügen.