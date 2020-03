Unfall zwischen Anstel und Gohr : 24-Jähriger steuert in einen Erdwall

24-Jähriger steuert in einen Erdwall

Die Polizei sperrte am Freitagabend die Bundesstraße zwischen Anstel und Gohr für rund eine Stunde. Grund war ein Unfall.

Anstel/Gohr Der Mönchengladbacher wurde leicht verletzt. Die B477 musste gesperrt werden.

Leicht verletzt wurde am Freitagabend gegen 20.15 Uhr ein 24 Jahre alter Mönchengladbacher. Laut Polizeibericht war er mit seinem Auto von Anstel in Richtung Gohr auf der Bundesstraße 477 unterwegs. Etwa in der Mitte zwischen den beiden Ortsteilen sei der Mann nach links von der Fahrbahn abgekommen, mit dem Wagen gegen einen Erdwall geprallt und von dort aus wieder zurück auf die Straße geschleudert worden. Die Ursache hierfür sei der Polizei nicht bekannt.