Deichverband Dormagen/Zons : Deichgräf wird frühestens Ende April gewählt

Dormagen Der Deichverband Dormagen/Zons hat wegen des Coronavirus die neunte Sitzung des Erbentages, des Spitzengremiums des Verbandes, von dieser Woche auf Donnerstag, 30. April, verlegt. „Ob die Sitzung dann bereits stattfinden kann, wissen wir natürlich noch nicht, da müssen wir abwarten, wie sich die Lage entwickelt“, sagt Deichgräf Joachim Fischer.

Auch die Hochwasserschutzübung am 13. Juni wurde bereits abgesagt. Ein neuer Termin soll eventuell im September sein. „Durch das Hochwasser sind in diesem Jahr keine Schäden in Dormagen entstanden“, erklärt Fischer. Das Deichamt des Deichverbandes Dormagen/Zons bleibt zu den Öffnungszeiten dienstags und donnerstags von 8.30 bis 12 Uhr geöffnet.