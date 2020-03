Norbert-Gymnasium in Dormagen : NGK liefert „Mittagsimpuls“ zur Aufmunterung

Knechtsteden Um Punkt zwölf Uhr erscheinen Fotos, Gebete oder Mitmach-Aktionen auf der Schulhomepage.

Nicht zur Schule gehen zu müssen – das kann eine willkommene Unterbrechung des Alltags sein. Aber was ist, wenn der Schulbesuch verboten ist? Wenn man Sorgen wegen einer Ansteckung mit dem Corona-Virus hat oder sich einfach nur fragt, wie es den Mitschülern gehen mag? Mit Beginn der Schulschließung hat das Norbert-Gymnasium eine Corona-Aktion gestartet. „Niemand soll sich in Zeiten von Home Office, Quarantäne und Ausgangsbeschränkungen alleingelassen fühlen“, sagt Schulleiter Johannes Gillrath. Von Montag bis Freitag sendet die Schule täglich einen Mittagsimpuls an die Schulgemeinde. Um Punkt zwölf Uhr erscheinen dann Fotos, Gebete oder Mitmach-Aktionen auf der Schulhomepage. Sie sollen Denkanstöße geben, einen anderen Blickwinkel eröffnen oder auch einfach nur Spaß machen.

Über E-Mails, Chats in den Lerngruppen bis hin zu Video-Konferenzen kümmern sich die Lehrkräfte am NGK zurzeit darum, dass die Kinder und Jugendlichen beim Unterrichtsstoff am Ball bleiben. Die Erfahrungen mit den Kindern, die nach den Karnevalstagen in Quarantäne waren, zeigen aber, dass es nicht damit getan ist, Arbeitsaufträge zu verschicken und den Schulunterricht ins Internet zu verlegen. Die „Aktion Corona“ soll daher ein Anstoß sein, kreativ und positiv mit der Situation umzugehen, und sie soll die Verbundenheit stärken.