Auszeichnung für Dormagen : Die Kinderfreundlichkeit der Stadt wird besiegelt

Dormagen Dormagen erhält das Unicef-Kinderfreundlichkeits-Siegel. Dem liegt ein Aktionsplan zugrunde, der für die nächsten drei Jahre gilt.

Das Gütesiegel „Kinderfreundliche Kommune“ wird der Stadt Dormagen bald verliehen. Vor der Corona-Krise war beabsichtigt, dass das Siegel des Vereins „Kinderfreundliche Kommunen“, einer Initiative des Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, Unicef, und des Deutschen Kinderhilfswerks am 7. Mai überreicht werden sollte. Doch unabhängig davon, ob die Feier stattfinden kann, bleibt es eine Auszeichnung für Dormagen. Im Jugendhilfeausschuss Mitte März stimmten alle Mitglieder für den ausführlichen, auf drei Jahre ausgelegten Aktionsplan, den die Verwaltung vorgelegt hat und der Grundlage für die Erteilung des Gütesiegels war. „Unseren Aktionsplan hält der Verein für so gut, dass er uns das Siegel jetzt schon verleiht“, erklärte der Erste Beigeordnete Robert Krumbein. Nach drei Jahren werde überprüft, ob Dormagen es behalten dürfe.

Die Stadt profitiert dabei vom eingeübten „Dormagener Modell“, der Präventionskette für Kinder vom Mutterbauch über die Babyphase und Kita-Zeit bis zur Schule – und als Weiterentwicklung auch beim Übergang in Ausbildung und Beruf. Zusätzlich dazu hat die Verwaltung, vor allem die Kinder- und Jugendbeauftragte Julia Stöcker, einen Aktionsplan mit vier Schwerpunkten ausgearbeitet, der in den nächsten drei Jahren umgesetzt werden muss: Kinderfreundliche Rahmengebung, Partizipation, Information über Kinderrechte und Vorrang des Kindeswohls. Beispiele für Maßnahmen: Ein Schwerpunkt „Kinder- und Jugendprävention wird eingerichtet; Beteiligungsmaßnahmen in Kitas und OGS werden konzeptionell entwickelt; Verwaltungsmitarbeiter werden für Kinderrechte sensibilisiert; Kinderrechte werden in Verfahren und bei Entscheidungen verankert; Kinder und Jugendliche werden an kommunalen Projekten beteiligt und in die Planung einbezogen.