Dormagen : Neue Futterkiste und ein Hindernis-Tor für den Eselpark Zons

Eselpark-Chef Peter Norff (l.) und Handwerker Mick Wewers mit den Eseln in Zons bei „Volle Kanne“ im ZDF. Foto: Screenshot: ZDF

Zons Die Begeisterung von Eselpark-Betreiber Peter Norff war deutlich zu hören. „Ein Traum. Genauso habe ich es mir vorgestellt“.

Mit diesen Worten lobte der Zonser den Handwerker Mick Wewers, der dem Eselpark Zons eine neue Futterkiste hergestellt hat – eine mäusesichere und feuchtigkeitsresistente. Am Freitag wurde bei „Volle Kanne“ im ZDF der beliebte Eselpark vorgestellt, in dem misshandelte und vor dem Schlachter gerettete Esel ein neues, sicheres Zuhause bekommen. „Wir haben uns in die Tiere verguckt. Sie erden uns“, erklärt Norff.