Dormagen : Kinder setzen sich mit Thema Coronavirus auseinander

Dormagen Im ersten Extrafilm von Kunterbunt-TV Dormagen „Corinna und Oma 1“ beschäftigen sich die Kinder im Evangelischen Jugendzentrum Hackenbroich mit den Auswirkungen der Pandemie. Außerdem gibt es weitere Absagen und Schließungen in Dormagen.

Abgesagt Das Sommerfest des Integrationsrates der Stadt Dormagen, das für den 14. Juni geplant war, ist abgesagt. Auch der Vortrag von Prof. Haci-Halil Uslucan von der Universität Duisburg-Essen zu Identitätsproblemen bei Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund findet am 11. Mai nicht statt. „Wir bedauern es sehr, diese Termine streichen zu müssen. Doch unsere allerhöchste Priorität muss es sein, alles dafür zu tun, dass wir im ersten Schritt die Erkrankungswelle in unserem Land verlangsamen“, sagt Mehmet Güneysu, Vorsitzender des Integrationsrates.

Abgesagt Wegen der akuten Corona-Krise hat der Heimat- und Verkehrsverein (HVV) der Stadt Zons die traditionelle Saisoneröffnung am 1. Mai abgesagt. Der Tanz in den Mai, den der HVV mit der KG Rot-Weiß Feste Zons und dem FC Zons gemeinsam veranstalten, kann am 30. April nicht stattfinden. Auch der 27. bundesweite Deutsche Mühlentag am 1. Juni ist abgesagt.