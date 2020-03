Coronavirus : Absagen und Schließungen in Dormagen

Absagen und Schließungen in Dormagen

Dormagen Die Ausbreitung des Coronavirus beeinflusst das öffentliche Leben stark. Veranstaltungen werden abgesagt – der Stand vom 19. März.

Absagen Die St. Hubertus Schützengesellschaft Zons hat die Schießwoche, die vom 16. bis 24. Mai 2020 stattfinden sollte, abgesagt. Ebenfalls sind alle Schießveranstaltungen und -termine auf dem Hochstand am Herrenweg und der Schießbahn in der Pfarrscheune bis Ende Mai abgesagt.

Der Bürger-Schützen-Verein Delhoven sagt seine Generalversammlung am Freitag, 27. März, ab.

Die evangelische öffentliche Bücherei in Nievenheim schließt zunächst bis 19. April. Auch der Kindertreff am 25. März fällt aus.

Der SuS DJK Gohr hat seine Jahreshauptversammlung am 27. März abgesagt.

Die Jahreshauptversammlung des Mietervereins Dormagen am 27. März ist abgesagt. Es gibt es nur noch telefonische Rechtsberatungen unter 02133 46279.

Die Jahreshauptversammlung der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem am Freitag, 20. März, findet nicht statt. Als möglicher Ausweichtermin wird Freitag, 24. April, um 19.30 Uhr im Bürgerhaus Horrem ins Auge gefasst .

Nach 30 Jahren Passionskonzert -Tradition muss das für den 5. April um 16 Uhr vorgesehene Konzert des Kammerchors an der Basilika Knechtsteden unter der Leitung von Bert Schmitz nun zum ersten Mal abgesagt werden.

Die Tannenbuschwoche vom 17. bis 24. Mai wurde von der Stadt Dormagen und der Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen abgesagt. Nicht betroffen ist derzeit die evd-Lichternacht am 28. August.

Ebenfalls abgesagt ist das Familientheater Traumwelt mit dem Theaterstück „Bernhard im Zirkus“, das am 21. und 22. März im Pfarrsaal der Pfarrgemeinde St. Pankratius in Nievenheim stattfinden sollte.

Der Trauer-Treff der Hospizbewegung Dormagen fällt am 6. April aus.

Die Stadt-Lese-Fee Maria Krücken wird erst im Mai wieder wie gewohnt in die Kita-Einrichtungen kommen.

Die Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen der katholischen Frauengemeinschaft St. Josef in Delhoven sind abgesagt. Die Feier werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Der Bürger-Schützen-Verein Dormagen verzichtet auf die Premiere seines Ehrenabends am 21. März. „Schweren Herzens haben wir die Ehrung der Vereinsjubilare und Jubiläumszüge wegen des Coronavirus abgesagt“, erklärte BSV-Vorsitzender Hans-Arnold Heier. Auch der KK-Pokal am 1./2. April findet nicht statt.

Die Mundarttheater-Aufführungen der Kultur- und Heimatfreunde Zons des Schwanks „Kreuzfahrt im Schweinestall“ vom 22. bis 27. April in der Nordhalle des Kreiskulturzentrums wurden abgesagt. „Das ist sehr schade, aber Sicherheit geht vor. Die Vorstellungen werden nächstes Jahr in der dritten April-Woche nachgeholt“, erklärt Hans Uhr, Leiter der Theater-Gruppe. Die Karten der sechs fast ausverkauften Vorstellungen behalten ihre Gültigkeit für 2021. Die Kultur- und Heimatfreunde geben aber auch das Geld für die Karten zurück.

Der Ostermarkt Knechtsteden am Ostersonntag und -montag fällt aus. „Er wurde am Donnerstagabend in Absprache mit dem Ordnungsamt abgesagt“, teilt Veranstalterin Ute Godyla mit.