Polizei sucht Täter : Betrüger entwenden Bargeld bei Seniorin in Hackenbroich

Dormagen Die Täterin gab sich als Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aus und verschaffte sich so Zugang zur Wohnung der Seniorin. Währenddessen entwendete ein Komplize Bargeld und Wertgegenstände.

Eine Seniorin in Hackenbroich ist am Donnerstag Opfer von Betrügern geworden. Eine Frau klingelte gegen 13 Uhr bei der Hackenbroicherin in der Raiffeisenstraße, gab sich als Mitarbeiterin des Ordnungsamtes aus und gab an, dass die im Auftrag des Gesundheitsamtes die Wohnungen älterer Mitbürger desinfiziere. Die Seniorin ließ die Frau eintreten. Zur gleichen Zeit entwendete vermutlich ein Mittäter Wertgegenstände und Bargeld im Obergeschoss der Wohnung. Als die Seniorin nachschauen wollte, verließ die angebliche Ordnungsamtsmitarbeiterin das Haus.