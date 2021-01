Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik in Dormagen : Politiker entscheiden auf Distanz

Der Ratssaal soll möglichst leer bleiben. Foto: Woitschützke, Andreas (woi)

Dormagen Die aktuelle Situation in der Corona-Pandemie schlägt sich auch auf das politische Tagesprogramm in Dormagen durch. Nichts bleibt so wie geplant.